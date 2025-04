Un appuntamento fondamentale per fare il punto sullo stato delle risorse idriche. “Ciclo idrico e sostenibilità: da necessità a opportunità da non perdere” è un incontro – in programma al PM Hotel di Catanzaro – che metterà assieme questioni tecniche e visione di un settore di primaria importanza per la Calabria.

Il convegno si propone come un’importante occasione di approfondimento e confronto sul futuro della gestione delle risorse idriche, un tema cruciale per il nostro settore, con un focus particolare sull’efficientamento energetico degli impianti.

L’incontro, che vedrà la presenza di esperti e istituzioni del settore, esplorerà le sfide e le opportunità legate alla sostenibilità del ciclo idrico integrato, dalle soluzioni innovative per tutta la filiera e ai relativi impatti positivi focalizzandosi su: acqua potabile, depurazione, fognatura e pompe da pozzo.

La giornata si aprirà con gli interventi istituzionali di esponenti regionali e di Sorical, per proseguire con una serie di presentazioni tecniche che offriranno uno spunto di riflessione sulle best practices e sulle strategie di ottimizzazione del sistema idrico adottate da diverse utilities su territorio nazionale.

Un momento particolarmente atteso sarà la Tavola Rotonda, che vedrà il coinvolgimento di rappresentanti delle principali utilities del Sud Italia e rappresentati locali in una discussione sulla lotta contro la scarsità idrica e le sfide da affrontare alla luce della Nuova Direttiva Acque Reflue.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali: alle 9,30 è previsto l’intervento di Cataldo Calabretta, amministratore unico di Sorical. Poi sarà il turno di Giovanni Calabrese, assessore regionale alle Politiche per il lavoro e alla Formazione professionale, Tutela dell’Ambiente e di Francesco Macchione, presidente della sezione Calabria dell’Associazione Idrotecnica Italiana.

Si entrerà nel vivo alle 9,40 con la relazione di Giovanni Paolo Marati, direttore generale di Socirca, sulla deputazione delle acque reflue in Calabria. Poi grandi temi (sulla questione ambientale nel Sii relazionerà Stefano Mambretti, professore associato del Politecnico di Milano) e case studies di buone pratiche diffuse sul territorio nazionale.

Una tavola rotona, prevista per le 14,30, sarà utile momento di confronto per tracciare strategie future. Parteciperanno Giuseppe Verrastro (Acquedotto Lucano), Marco D’Innella (Acquedotto Pugliese), Salvatore Siviglia (Regione Calabria), Giovanni Paolo Marati (Sorical) e Antonino Daffinà, subcommissario nazionale alla Depurazione con delega alla Regione Calabria.