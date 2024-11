Rimarcati i disservizi e le continue interruzioni del servizio idrico specie nelle zone periferiche della città: «Spiegheremo perché è illegale ridurre la portata dell’acqua ai cittadini»

Domani, dopo lo stop per maltempo dello scorso 30 dicembre, il comitato lametino “Acqua Pubblica” ritornerà in piazza per ribadire la centralità e l’universalità dell’accesso all’acqua.

Lo comunicano tramite nota i membri rimarcando le numerose interruzioni del servizio idrico registrate in città. Disservizi che hanno colpito, secondo quanto riferito dal Comitato, le zone periferiche di Lamezia «tutti quei quartieri che oggi, oltre al problema idrico, devono far fronte al degrado generalizzato ed al sistematico abbandono da parte di questa amministrazione».

«Saremo quindi in piazza – aggiungono - per chiarire alla popolazione una volta per tutte cosa si cela dietro le tariffe Sorical che la Multiservizi accetta supinamente; spiegheremo che fine hanno fatto i soldi che Sorical ha trasferito alla Lamezia Multiservizi in cambio del “silenzio” di quest’ultima; chiariremo perché dopo un decennio di privatizzazione del Servizio Idrico Regionale poco o niente è stato fatto in termini di manutenzione sulle reti idriche ridotte oramai ad un colabrodo; spiegheremo perché è illegale ridurre la portata dell’acqua ai cittadini e perché il mare è sporco e durante l’estate siamo costretti a farci il bagno nella fogna».

L’appuntamento è previsto per il 3 gennaio, dalle 18, nell’area pedonale di Corso Giovanni Nicotera.