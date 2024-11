130 anni fa nel piccolo centro delle Preserre vibonesi nacque il movimento regionale per mano dell’avvocato Felice David. La scoperta, in un vecchio libro, dei ragazzi del comitato locale

Sventola forte la bandiera della Croce Rossa Italiana in tutto il Paese. Anche in Calabria che nella settimana che porterà alla giornata mondiale nel ricordo del fondatore Henry Dunant si riunirà (sabato 5 maggio alle ore 16:00) sotto il vessillo dell’associazione fondata nel 1864, ad Acquaro, nel Vibonese, Lì dove per prima la Croce Rossa Italiana portò il suo messaggio e la sua opera di solidarietà nella nostra regione per mano dell’avvocato Felice Antonio David, e lì dove andrà in scena la festa regionale della CRI concomitante con il 25° anniversario di attività del comitato di Vibo Valentia.