Nel corso dell’evento si è ribadito il dissenso nei confronti dell’iniziativa della Commissione parlamentare antimafia, che nei giorni scorsi ha sequestrato gli elenchi degli iscritti alla “Libera Muratoria” del Grande Oriente d'Italia di Calabria e Sicilia

Il Teatro Comunale di Aiello Calabro ha ospitato il convegno “Massoneria 3.0 comunicare per informare”, nato con l’intento di far conoscere un’ istituzione diffusa in tutto il mondo.

La cittadina cosentina ha accolto un evento partecipato e proficuo, nel corso della quale si è ribadito il dissenso nei confronti dell’iniziativa della Commissione parlamentare antimafia, che nei giorni scorsi ha sequestrato gli elenchi degli iscritti alla "Libera Muratoria" del Grande Oriente d'Italia di Calabria e Sicilia.

L'intervista: