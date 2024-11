Riforma sul sistema digitale sanitario. Si parlerà di questo nell'evento organizzato dal Rotary E-Club Al Mantiàh Calabria di Amantea in sintonia con il Rotary Club Mendicino Serre Cosentine e l’Inner Wheel di Amantea di domani, 12 aprile, alle 18 ad Amantea nel piazzale Paul Harris.

Si parlerà, tra l’altro, su quando la sanità digitale deve avvicinare il paziente a medici e strutture, aumentando i dati a disposizione del medico e l’informazione del paziente. Del ruolo e della funzione delle farmacie che diventeranno momento di prima diagnosi del paziente.

Ma anche di come cambia il lavoro in sanità nell’era digitale? L’idea - si legge in una nota - è del Past Governor Francesco Socievole, Presidente della Commissione Rotary Foundation del Distretto 2102, che da tempo, e più intensamente da quando è scappiata la pandemia legata al Covid 19, guida l’Associazione in un percorso di impegno orientato ad aiutare i cittadini con proposte e interventi di varia natura assistenziale.

Va, infatti, in questa direzione l’appuntamento di domani che avrà come momento centrale una articolata “Riflessione per una efficiente sanità regionale digitale” che verrà anche trasmessa su piattaforma Zoom https:/us02web.zoom.is/j/5490541699. ID 549054199. Passcode: AlMantiah.

Il programma, dopo il breve indirizzo di saluto della Presidente del Club ospitante, Marzia Simari Benigno, prevede le relazioni di Marcello Maggiolini, Presidente del corso di laurea in medicina e chirurgia e tecnologie digitali all’Unical che interverrà su “Nuovi approcci formativi: la laurea in Medicina e Tecnologia digitale” e di Enrico Caterini, professore ordinario di diritto civile all’Unical che spiegherà “L’atto aziendale e la rete assistenziale”.

Poi sarà la volta di una tavola rotonda, moderata dal giornalista Giuseppe Sarlo, direttore della rivista Calabria Rotary, alla quale parteciperanno Massimo Ballotta, Direttore dell’Ulss 2 Feltre Unità Operativa Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa e Rotary Coordinator della Regione 15; Vincenzo Defilippo, Presidente Federfarma Calabria; Gianluca Garziera, Digital Health Director dell’Emea; Franco Iacucci, vice Presidente del Consiglio Regionale della Calabria e Simona Loizzo componente la Commissione sanità della Regione Calabria. Le conclusioni verranno affidate al Pdg Francesco Socievole».