Era stato eletto nel primo consiglio regionale della Calabria con la Democrazia Cristiana. E' stato protagonista della prima avventura del Cosenza in serie B

E' venuto a mancare a Cosenza, all'età di 96 anni, Ernesto Corigliano, decano degli avvocati cosentini. Ricoprì la carica di consigliere regionale, nelle liste della Democrazia Cristiana, nel primo consiglio eletto nel 1970 e fu componente della Commissione che ne elaborò lo Statuto. Ha ricoperto anche la carica di assessore regionale, in particolare fu il primo ad assumere una delega allo sport. Del resto il calcio era la sua grande passione. Ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità all'interno della Figc e nella Lega calcio ed è stato componente del gruppo dirigente del Cosenza Calcio che centrò negli anni sessanta la prima, storica, promozione in serie B. Cordoglio è stato espresso dal sindaco Mario Occhiuto, anche a nome della giunta comunale: «Se ne va una parte significativa della storia di Cosenza, un uomo lungimirante vissuto a cavallo tra i due secoli che tanto ha dato alla nostra città, lasciando in ricordo il suo forte senso identitario. Protagonista della vita politica cittadina e regionale, sempre sensibile alle attività culturali e particolarmente legato alle vicende del Cosenza calcio, la figura dell’avvocato Corigliano ha contribuito a formare un percorso civico di spessore attraverso doti di garbo e conoscenza. Giungano alla famiglia, e in particolar modo all’amatissima figlia Maria Francesca, le nostre più sentite condoglianze».