Dopo la visita nella redazione centrale di LaC News24 e negli studi televisivi di LaC Tv, il comandante del Distaccamento Aeronautico di Montescuro, tenente colonnello Massimo Alligri, accompagnato dal primo aviere scelto Luca De Cicco, è stato accolto questa mattina dalla redazione di Cosenza Channel. I due militari hanno incontrato il direttore Massimo Clausi e il corpo giornalistico presente, rafforzando una sinergia già in essere. La stessa ha trovato sbocco il 17 marzo nell’autorizzazione concessa ai giornalisti del gruppo Diemmecom Antonio Clausi e Mariassunta Veneziano. I nostri colleghi sono saliti a bordo dell’elicottero HH139, proveniente da Trapani, durante l’ultimo dei nove corsi di sopravvivenza in montagna programmati dal Comando Forze per la Mobilità e il Supporto.

La durata del corso

Il corso ha avuto la durata di cinque mesi, da novembre 2022 a marzo 2023, nei quali il personale istruttore ha addestrato quasi 200 militari dell’Aeronautica Militare impartendo lezioni di cartografia e movimentazione tattica in ambiente montano, tecniche per la creazione di ripari di fortuna e distillazione acqua, tutte nozioni utili per sopravvivere in condizione estremamente rigide in caso di incidente aereo. Piloti, operatori di bordo e forze speciali provenienti da ogni reparto della Forza Armata, tra cui i corsi Borea VI e Centauro VI dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, gli Incursori del 17° Stormo, i Fucilieri dell’Aria del 9° e del 16° Stormo e i gli operatori del Centro Cinofili, si sono addestratati in questo periodo attraverso un intenso programma di esercitazioni aeree eseguite su elicotteri HH139 provenienti da diversi Centri CSAR (Combat Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme.

L’attività del Distaccamento Aeronautico di Montescuro

Il Distaccamento Aeronautico di Montescuro assicura il supporto logistico all’attività addestrativa in materia di Force Protection per i reparti speciali dell’Aeronautica Militare e quello delle altre Forze Armate. Garantisce, con proprio personale specialista, il funzionamento degli apparati di telecomunicazione, informatica operativa e assistenza alla navigazione aerea, fornendo ospitalità agli apparati dell’Esercito Italiano e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Inoltre, la Stazione Meteorologica insediata nel Reparto, è inclusa nella rete di osservazione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Nel rispetto degli standard previsti dall’Organizzazione Metereologica Mondiale (OMM), effettua la rilevazione delle variabili atmosferiche e dei fenomeni in atto con l’impiego di personale qualificato e l’utilizzo di strumenti di misurazione tecnologici.