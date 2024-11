Sempre più calabresi viaggiano per l’Italia per esigenze di lavoro o magari solo per passare un fine settimana diverso. Arrivano buone notizie per chi deve affrontare lunghi spostamenti per lo Stivale, infatti nel 2023, nel piano dei voli degli scali di Lamezia Terme e Reggio Calabria, saranno aggiunte altre due tratte per Milano/Bergamo e sarà possibile volare direttamente verso Firenze.

La compagnia Aeroitalia, new entry nel sistema aeoroportuale, propone dei prezzi molto accessibili, ma entriamo nel dettaglio:



A partire dal 26 marzo sarà disponibile, ogni giorno, il volo Lamezia-Milano/Bergamo (andata e ritorno); invece dal 16 giugno sarà disponibile, due volte a settimana, il volo Reggio Calabria-Milano/Bergamo (andata e ritorno).

A partire dal 28 marzo sarà disponibile, tre volte la settimana, il volo Lamezia Terme-Firenze (andata e ritorno); invece a partire dal 3 giugno sarà disponibile, due volte la settimana, il volo Reggio Calabria-Firenze (andata e ritorno).