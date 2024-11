Sospeso l’annullamento del bando per la gestione dei due scali calabresi: lo annuncia il viceministro Nencini

"Il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza del Tar di annullamento del bando per l'affidamento in concessione della gestione totale degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone. Acceleriamo per restituire alla Calabria scali aeroportuali operativi".

A darne notizia il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Nencini, riferendosi alla decisione del presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato, accogliendo cosi' l'istanza presentata dall'Enac contestualmente al ricorso in appello per la riforma della sentenza stessa. La Camera di consiglio per la conferma della sospensione è stata fissata all'inizio del mese di marzo. L'Enac pertanto proseguirà con le operazioni di gara. (Agi)