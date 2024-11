La partenza dall’aeroporto di Crotone del primo volo della compagnia low cost rappresenta per la presidente facente funzioni della Regione Calabria “la dimostrazione reale della concretezza di questa amministrazione regionale”

Lunedì primo settembre partirà dall'aeroporto di Crotone il primo volo low cost della compagnia Ryanair. Per la Presidnete facente funzioni della Regione Calabria Antonella Stasi (nella foto), si tratta di "una giornata storica per Crotone e la sua provincia, una data da ricordare. L'arrivo del primo aereo Ryanair, oltre a coronare un lungo sogno della comunità crotonese, è la dimostrazione reale della concretezza di questa amministrazione regionale". "Ricordo - aggiunge la Stasi - quando ne parlammo con il presidente Scopelliti, e lui non lasciò passare un attimo e si attivò per discutere nel più breve tempo possibile con i vertici della compagnia irlandese. Incontri su incontri che avevano l'obiettivo del rafforzamento dell'offerta nella nostra regione. Ryanair a Lamezia è ormai un punto di riferimento costante e con Scopelliti, oltre rafforzare la presenza nello scalo lametino, abbiamo lavorato affinché sia a Reggio che a Crotone l'azienda irlandese mettesse piede. Nella città dello stretto, a causa di problemi tecnici, la procedura è più complessa, ma non disperiamo di poterla concludere. A Crotone, - aggiunge - finalmente, il sogno è diventato realtà. Abbiamo inseguito giorno per giorno le fasi procedurali, dovuto superare ostacoli su ostacoli, tecnici e non, superare anche lo scetticismo della gente e di chi, probabilmente, non aveva interesse che la Giunta regionale ottenesse questo risultato, come a dire se non ci sono riuscito io, non lo dovrà fare nessuno. Ma non è certamente il momento delle polemiche". "Ricordo ancora, tra i momenti più significativi - sostiene ancora Stasi - la riunione operativa, assieme a Scopelliti a Dublino, sede di Ryanair. Fu un appuntamento chiave per l'aeroporto crotonese e a questo susseguirono altre e più frequenti comunicazioni telematiche e telefoniche. Dopo varie insistenze, inseguimenti e forse anche decine di tormentose e-mail, alcune volte alle ore impensabili del giorno e della notte, lo scorso luglio a Crotone, a mettere nero su bianco è arrivato John Alborante, Sales and Marketing Manager di Ryanair. Assieme abbiamo annunciato, oltre il volo per Pisa per quattro giorni a settimana, anche altri collegamenti. Dal prossimo 26 ottobre, infatti, la città pitagorica sarà collegata, quotidianamente, con l'aeroporto di Orio al Serio e con quello di Roma Ciampino. Un miracolo per la città: no, solo una testardaggine nel volere e perseguire le cose. Grazie a questi collegamenti la compagnia prevede di trasportare oltre 260.000 passeggeri nel primo anno di attività da e verso l'Aeroporto di Crotone. ci