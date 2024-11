Nuovo collegamento Ryanair per l'inverno da Crotone. A partire dal prossimo primo novembre dall'aeroporto pitagorico sarà possibile raggiungere Treviso con 2 collegamenti settimanali, martedì e sabato.

«Il nuovo collegamento su Treviso conferma la centralità del sistema aeroportuale calabrese e rappresenta un'ulteriore possibilità per la Calabria di attrarre flussi turistici incoming anche nella stagione invernale», ha affermato Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, la società di gestione degli scali calabresi.

Per celebrare l'operativo Winter '22/23, è scritto in una nota, «Ryanair ha lanciato una promozione a tempo limitato con tariffe disponibili a partire da 19.99 euro su nuove rotte per viaggiare da ottobre 2022 a marzo 2023».