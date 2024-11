L’esponente pentastellata aggiunge: «È una situazione ingovernabile che, senza un intervento deciso della politica, rischia di diventare esplosiva»

"Il ministro Delrio e il governatore Oliverio accolgano le richieste dei lavoratori e convochino subito un tavolo tecnico per l'aeroporto di Reggio Calabria".

Lo afferma in una nota inviata alla stampa la deputata del M5S Federica Dieni. "Ieri - prosegue -, al termine del viaggio in bus per l'inaugurazione dell'A2, Delrio ha avuto un breve dialogo con i lavoratori dello scalo, che gli hanno consegnato l'istanza per l'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale con il ministero, i presidenti di Regione e di Enac, il sindaco di Reggio e i rappresentanti dei dipendenti. A nostro avviso è una richiesta che deve essere accolta al più presto. Ormai da troppi mesi il 'Tito Minniti' e i lavoratori di Sogas e Alitalia vivono in uno stato di incertezza alimentato dall'incapacità della politica. All'orizzonte non si profila nulla di buono, con i possibili licenziamenti dei dipendenti della ex società di gestione e il mistero su un possibile disimpegno della ex compagnia di bandiera, nel cui piano operativo 2017 non figurerebbero più voli da e per Reggio Calabria".

"È una situazione ingovernabile - conclude la parlamentare - che, senza un intervento deciso della politica, rischia di diventare esplosiva. Ecco perché Delrio e Oliverio devono subito dare risposte ai lavoratori dell'aeroporto e ai cittadini della provincia di Reggio".

