50 milioni di euro previsti. Il presidente Oliverio: «Uno degli interventi prioritari per il rilancio del sistema aeroportuale calabrese»

La Commissione europea si è espressa favorevolmente in merito al finanziamento della nuova aerostazione passeggeri di Lamezia Terme. L’investimento complessivo ammonta a circa 50 milioni di euro, di cui 17 a carico delle risorse regionali del Pac e la restante quota a carico di Sacal spa.

Le attività riguardano la costruzione di un nuovo edificio con una superficie totale di circa 24mila metri quadri. Uno spazio ridisegnato che permetterà alla nuova aerostazione di sostenere un traffico di circa tre milioni e 500mila passeggeri annui a regime.

«Si tratta – ha dichiarato il governatore della Calabria Mario Oliverio – di uno degli interventi prioritari per il rilancio del sistema aeroportuale calabrese, che si inserisce nella più generale azione della giunta finalizzata al potenziamento e all'ammodernamento delle infrastrutture di trasporto. Intendiamo sostenere attivamente la mobilità, lo sviluppo turistico e la capacità attrattiva del nostro territorio ed è per tale ragione che, a breve, sarà sottoposta alla Commissione una misura di aiuto per il finanziamento di nuove rotte aeree da e per tutti gli scali calabresi, utilizzando fino a 12 milioni di euro già stanziati sul Pac Calabria».

Un successo per la Calabria che, tramite la nuova aerostazione, potrà rispondere in maniera efficiente alle crescenti esigenze del traffico aereo nazionale ed internazionale. «Colgo l'occasione – ha concluso il presidente – per ringraziare espressamente l'Agenzia per la coesione territoriale per il prezioso supporto tecnico fornito nel corso del lungo iter che ha condotto a questo importante risultato. Ottenuta l'autorizzazione potranno essere avviate le procedure necessarie per la realizzazione dell'intervento».