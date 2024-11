Otto spazi commerciali in più ed un amplia offerta destinata a tutti i passeggeri che, in attesa del proprio volo, intendono dedicarsi allo shopping

LAMEZIA TERME - E' stata inaugurata alla presenza del presidente e del direttore generale della Sacal, Massimo Colosimo e Pierluigi Mancuso, la nuova piazzetta commerciale in area partenza dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme.

Nuovi spazi. Con otto spazi commerciali in piu', si amplia l'offerta retail destinata a tutti i passeggeri che, in attesa del proprio volo, intendono dedicarsi allo shopping e acquistare un souvenir o un prodotto tipico della Calabria, o semplicemente concedersi un caffe'. Wine Bar, Lanificio Leo, Souvenir e Artigianato, Antichi sapori di Calabria con spazi rinnovati e ampliati accoglieranno i viaggiatori prima dell'imbarco.

Al passo con i tempi. In linea con le strategie di Sacal, societa' di gestione dell'aeroporto di Lamezia Terme, la nuova piazzetta commerciale rientra in un piu' ampio progetto di restyling dell'aerostazione che prevede un aeroporto piu' efficiente, moderno e al passo con i tempi, in grado di offrire ai passeggeri maggiore funzionalita' e comfort. «Ancora un passo in avanti per completare la ristrutturazione dell'area commerciale in zona partenze - commenta il presidente della Sacal, Massimo Colosimo -. Con l'apertura di questi quattro spazi commerciali in air side, che si aggiungono al punto ristoro aperto lo scorso mese di aprile, e i tre punti vendita, il cui affidamento e' stato avviato tramite avviso pubblico, stiamo per completare il restyling dell'aerostazione. Un ammodernamento che ha coinvolto comunque tutte le attivita' commerciali - conclude Colosimo -. Da poco ha infatti riaperto la gioielleria G.B. Spadafora, con locali piu' ampi e, a breve, anche la tabaccheria edicola Astorino avra' un nuovo locale con un design rinnovato. L'estate e' ormai prossima ed e' necessario garantire ai passeggeri il massimo dell'efficienza, lavoreremo quindi assiduamente per terminare al piu' presto anche la zona arrivi».

Progetto rilancio. Proseguono dunque le azioni di rilancio dell'Aeroporto di Lamezia Terme che, nel loro complesso, renderanno lo scalo una struttura all'avanguardia, in attesa della nuova aerostazione i cui lavori speriamo possano partire nel corso del 2015.