Si chiama FlyLeOne la nuova compagnia aerea italiana che, dal prossimo 15 luglio, collegherà Pescara con Lamezia con due frequenze settimanali, giovedì e domenica. Lo rende noto un comunicato. In particolare, giovedì volo in partenza da Pescara alle 8.45 con arrivo a Lamezia alle 10.10 e volo in partenza da Lamezia alle 10.40 con arrivo a Pescara alle 12.05. Domenica volo in partenza da Pescara alle 11.15 con arrivo a Lamezia alle 12:40 e volo in partenza da Lamezia alle 13.20 con arrivo a Pescara alle 14.45

«Il Gruppo FlyLeOne, la start up dei cieli italiani - è scritto nella nota - opererà con un Beechcraft 1900D da 19 posti, un velivolo che coniuga lo stile e la tecnologia con il comfort e, pertanto, ideale per tratte da 30 ai 90 minuti». I voli, operati con codice e numeri di volo Luxwing, sono già acquistabili sul sito www.flyleone.com