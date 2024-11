Un primo annuncio non era andato a buon fine e l'intenzione di realizzare la tratta Reggio Calabria - Torino era presto tramontata. Ora, però, potrebbe essere la volta giusta. La compagnia aerea low cost rumena Blue Air, infatti, dopo il dialogo con Sacal è riuscita a trovare in extremis un buco nell’operativo per incastrare un volo dall’aeroporto di Reggio Calabria a Torino per l’estate 2022.

Pertanto, dal 2 luglio al 10 settembre ci sarà un solo volo ogni sabato operato con Boeing 737-500, da 126 posti. Ecco gli orari:

Torino – Reggio Calabria: 18.40 – 20.30

Reggio Calabria – Torino: 21.15 – 23.05

