Non era irrituale il mandato conferito dall'ex deputato di Forza Italia ai suoi legali.

ROMA - La Seconda Sezione Penale della Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame di Reggio Calabria, lo scorso 11 giugno, aveva dichiarato "inammissibile" un ricorso della difesa di Amedeo Matacena, l'ex deputato latitante a Dubai, condannato a cinque anni per concorso esterno in associazione mafiosa.

Secondo il riesame era irrituale la modalità del mandato difensivo conferito da Matacena ai suoi legali. Invece, per la Cassazione, il mandato aveva le 'carte in regola' come hanno sostenuto gli avvocati Enzo Caccavari e Corrado Politi nel loro ricorso.

Ad avviso di Caccavari, "questa decisione della Cassazione può avere ripercussioni anche sulla validità dell'ordinanza di custodia cautelare" emessa a carico di Matacena, ma su questo aspetto "la magistratura si pronuncerà in seguito".