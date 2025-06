Nel celebre game show di Rai Uno "Affari Tuoi", condotto da Stefano De Martino, questa sera ha provato a sfidare la fortuna e trovare il pacco con i 300 mila euro, Natalia Saffioti, wedding planner e cantante di Palmi. Accompagnata dalla sorella Aurora, ha iniziato la puntata stringendo tra le mani il pacco n°4.

L'avventura è iniziata male per la calabrese, che perde subito il pacco contenente i 100 mila euro. Con il proseguire del gioco e l'esclusione di vari pacchi "rossi" con somme cospicue, le sono stati offerti due volte 10 mila euro, che ha rifiutato. Dopodiché, ha accettato la proposta del "Dottore" di cambiare il pacco n°4 con il n°15. Scelta sfortunata, poiché in principio aveva pescato 30 mila euro. A tre chiamate dalla fine, le cose sembravano essersi messe per il meglio con l'esclusione dell'unico pacco blu contenente la somma di 50 euro. A un tiro dalla conclusione, con due pacchi ancora in ballo di 5 e 50 mila euro, le sono stati offerti 20 mila euro per fermarsi, ma la concorrente calabrese ha preferito continuare fino alla fine.

«Ho sempre lavorato nella mia vita e so che comunque vada sarà un successo» ha affermato Natalia prima dell'ultima chiamata. Le speranze di conquistare un ottimo bottino, però, si sono infrante, quando è stato svelato il contenuto del suo pacco, che all'interno aveva soltanto 5 mila euro. «Esultiamo comunque» ha dichiarato, nonostante tutto, Natalia.

«Se non ci sono oggi arriveranno domani» l'ha rincuorata Stefano De Martino invitando il pubblico ad applaudire al suo sorriso.