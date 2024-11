A Maierà incarico per il fratello del primo cittadino di Santa Domenica. Qui, invece, ad essere scelti come progettisti sono stati i figli del vice sindaco dell’altro Comune

In alcuni comuni dell’alto Tirreno cosentino proseguono in maniera sistematica gli affidamenti diretti di incarichi professionali, in piena osservanza di quanto prescritto dalla legge, a beneficio di parenti e congiunti di amministratori.

La strana coincidenza dei lavori per l’impiantistica sportiva

I comuni di Maierà e di Santa Domenica Talao sono in procinto di investire somme rilevanti per l’impiantistica sportiva. In particolare a Santa Domenica Talao il 12 dicembre 2017 la giunta guidata da Alfredo Giuseppe Lucchesi ha approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento dell’impianto sportivo comunale per un importo di 574 mila euro. Il giorno successivo invece, a Maierà l’amministrazione ha approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento e miglioramento della palestra polifunzionale di località Santa Lucia per una spesa complessiva di 262 mila euro.

Il fratello di un sindaco e i figli di un vicesindaco tra i beneficiari di incarichi professionali

In queste due delibere compare una strana coincidenza: tra i progettisti incaricati dall’amministrazione di Santa Domenica Talao figurano l’ingegnere Massimo Perrone ed il geologo Stefano Perrone, figli del vicesindaco di Maierà Raffaele Perrone; tra i progettisti incaricati dall’amministrazione di Maierà figura l’architetto Antonello Lucchesi, fratello del sindaco di Santa Domenica Talao Alfredo Giuseppe Lucchesi.

Procedure in linea con le norme vigenti

Gli intrecci rivelati dai documenti pubblicati nell’albo pretorio dei due comuni sono perfettamente leciti e consentiti dalla legge, trattandosi di incarichi per importi tali da non richiedere la procedura del bando di gara, alimentando però legittime riflessioni sul rischio di commistione tra interesse pubblico ed interesse personale.

Salvatore Bruno

LEGGI ANCHE:



Appalti pubblici, intreccio di rapporti personali nei Comuni del cosentino



Appalti affidati ad amministratori locali. Diversi casi nell'Alto Tirreno cosentino