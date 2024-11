Le fiamme gialle hanno passato al setaccio alcune abitazioni del centro storico occupate prevalentemente da stranieri.

CROTONE - La Guardia di finanza ha effettuato servizi straordinari di controllo nel centro storico del capoluogo pitagorico, rivolgendo particolare attenzione operativa al controllo delle locazioni relative alle unità immobiliari che, in quella zona, sono fittate prevalentemente a cittadini stranieri.

Passate al setaccio le vie comprese tra il Duomo e viale Regina Margherita,nelle quali sono stati acquisiti i dati delle persone che occupano gli alloggi risultate appartenenti a diverse nazionalità (afghani, bengalesi, nigeriani, polacchi, rumeni).

È stata analizzata, inoltre, una documentazione che, mediante incrocio con le dichiarazioni dei redditi presentate dai proprietari degli immobili, saranno oggetto di successivi approfondimenti di polizia economico-finanziaria per accertare eventuali condotte evasive in merito alle imposte sui redditi e di registro. Dalle prime risultanze operative, sono emersi sei affitti in nero ed un caso di sub-affitto non autorizzato.

"La Guardia di finanza di Crotone - è stato successivamente chiarito in un comunicato - è particolarmente attiva nel contrasto all'evasione fiscale nel settore immobiliare e, anche in occasione della scorsa stagione estiva, sono state riscontrate quattro violazioni specifiche. L'attenzione al centro storico è conseguente anche alle valutazioni emerse da una recente riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi nella Prefettura di Crotone sulla situazione di degrado che si registra in questa zona della città".