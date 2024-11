Raggiunto da due colpi di fucile sparati da una persona che ha agito a volto coperto. E' ricoverato nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza in prognosi riservata

ROSSANO - E' in coma farmacologico, in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita il sedicenne ferito a colpi di fucile nel popoloso quartiere Gran Sasso di Rossano. Il ragazzo è stato raggiunto al fianco e ad una gamba da due colpi di fucile sparati da distanza ravvicinata da una persona che ha agito a volto coperto. L'agguato è stato compiuto davanti alla palazzina in cui vive la famiglia del sedicenne. Soccorso da parenti ed amici il ragazzo è stato trasportato in ospedale. Da qui, viste le condizioni di salute, il trasferimento all'Annunziata di Cosenza dove il giovane è stato sottoposto a due interventi chirurgici per ridurre i danni causati dalle fucilate. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono condotte dalla polizia. Gli investigatori hanno ascoltato le testimonianze delle persone accorse per prime sul luogo della sparatoria. Adesso attendono che il giovane si risvegli per acquisire elemnti utili all'indagine. C'è già una pista su cui gli agenti del commissariato della città dello jonio avrebbero concetrato le loro attenzioni. Il ferimento del sedicenne potrebbe essere legato a contrasti tra le famiglie che risiedono nel popolare rione di Rossano.