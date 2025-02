Reggio Calabria continua a raccogliere consensi nella sua corsa per diventare Capitale Italiana della Cultura 2027, e tra i sostenitori d'eccezione si aggiunge Al Bano Carrisi, icona della musica italiana, che ha espresso il proprio appoggio alla candidatura della città dello Stretto con parole cariche di entusiasmo e ammirazione.

«Reggio Calabria è una città di immensa bellezza e di una storia incredibile. La Calabria è, secondo me, la sorella della Puglia, dove io vivo, e quindi sostenere questa candidatura è la cosa più naturale per me – ha dichiarato il cantante –. Basta scavare un po' nella sua storia per rendersi conto delle radici antiche e profonde che custodisce, un patrimonio culturale che merita di essere celebrato e valorizzato».

L'appello di Al Bano si unisce a quello delle istituzioni locali e della cittadinanza, che in questi giorni stanno lavorando per sostenere la candidatura di Reggio Calabria. Il dossier, intitolato "Cuore del Mediterraneo", punta a mettere in risalto il ruolo strategico della città come crocevia di culture e tradizioni millenarie, evidenziando il valore del suo patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico.

Il 26 febbraio 2025, il progetto verrà presentato ufficialmente alla commissione giudicante del Ministero della Cultura, un passaggio cruciale che vedrà Reggio Calabria competere con altre nove città finaliste per aggiudicarsi il prestigioso titolo. La proclamazione della vincitrice è attesa per il prossimo 28 marzo.

«Alcune città hanno un'anima speciale e Reggio Calabria è tra queste. Merita un riconoscimento per la sua cultura, la sua storia e la sua gente. Io voto, io propongo, io amo questa terra», ha ribadito Al Bano, lanciando un appello a sostenere la candidatura.