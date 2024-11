Il Premio Carpine è andato al fotoreporter di LaC Saverio Caracciolo per uno dei suoi ultimi lavori dal titolo "Fotografare l'invisibile con gli occhi del Cuore". La giuria ha insignito del riconoscimento il documentarista calabrese nel corso della cerimonia che si è svolta ieri sera a Visciano (Na), nella Cappella della Riconciliazione che si trova all'interno del Santuario Maria S.S. Consolatrice del Carpinello.

Il documentario racconta dell’esperienza maturata da alcuni ragazzi ciechi e ipovedenti che sotto la guida di Caracciolo hanno provato e imparato, durante un corso, ha scattare delle fotografie. Un progetto pioneristico nato nel 2014 e quest'anno ripreso con i ragazzi dell'Uici di Cosenza e Rende, migliorato anche grazie al coinvolgimento di Canon Italia che ha sponsorizzato il progetto regalando a ogni partecipante una macchina fotografica compatta. Il corso è stato patrocinato dalla Diemmecom e dell'orafo crotonese Michele Affidato, molto attenti al mondo della disabilità, per combattere i pregiudizi delle barriere sia architettoniche che mentali. «Voglio dedicarlo a tutti i corsisti», queste le parole Caracciolo a margine della premiazione.

Il premio Carpine

Il Premio Carpine Visciano – Corti Festival è organizzato dalla Pro Loco Visciano, dalla Piccola Opera di Redenzione, con la compartecipazione del Comune di Visciano e la direzione artistica di Lands Film.

L’intento della manifestazione è quello di far conoscere, ad un numero sempre più grande di persone, la vita e le opere di Padre Arturo D’Onofrio, di venerata memoria, fondatore della Piccola Opera della Redenzione, un ente religioso che, attraverso l’instancabile attività dei Missionari della Divina Redenzione e delle Piccole Apostole della Redenzione, aiuta uomini, donne e bambini che vivono in condizioni disagiate, sia in Italia, che in America Latina e India. Tra i premiati dell’undicesima edizione anche l'attore Leo Gullotta, Lucio Amato e Barbara Chichiarelli.