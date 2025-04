Nell'ambito dei festeggiamenti del centesimo anno dalla sua fondazione, il liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria ha promosso l’incontro “Memoria è identità”.

Nel solco della potenza emotiva dell’ossimoro Nostalgia del futuro, che è anche il titolo del celebre saggio dello scrittore fantascientifico per antonomasia Isaac Azimov, una nutrita rappresentanza di studentesse e studenti ha incontrato alcuni rappresentanti delle redazioni dei due giornali d’Istituto “Editoriale Studentesco” e “Boccacce”, dati alle stampe rispettivamente negli anni Ottanta e negli anni Novanta.

L’introduzione è stata affidata alla dirigente Antonella Borrello che ha inteso sottolineare «l’importanza dell’esperienza del giornale d'istituto come occasione di crescita e confronti che segna e semina. Esperienza che noi ci auguriamo di contribuire a riattivare nuovamente in questo liceo».

Vinci’s papers

L’incontro ha avuto luogo nell’aula magna del liceo nel giorno del 573 anniversario della nascita del genio universale Leonardo Da Vinci (15 aprile). Esso ha rappresentato un momento significativo del percorso che ha visto protagonisti studentesse e studenti del liceo che, attraverso la lettura degli articoli, si sono confrontati con la scuola di quaranta e trent'anni fa. Un gruppo è stato impegnato a digitalizzare gli articoli cartacei, attingendo da archivi personali, e a creare il sito Vinci’s Papers accessibile tramite qr code, dove consultare i numeri delle due testate scolastiche finora reperiti. Un progetto aperto e da implementare con gli altri numeri che nel tempo potranno ancora essere reperiti.

Il Liceo ... per sempre

Un incontro di rara intensità per il quale essere profondamente grati alle studentesse, agli studenti e alle docenti che li hanno affiancati. La passione, la sensibilità e l’acume con cui hanno accolto gli sguardi di chi decenni fa li ha preceduti, sono stati linfa per un confronto pieno di contenuti. E seppure si diventa ex studentesse ed ex studentesse, vinciane e vinciane, con orgoglio, si resta. Per sempre.

