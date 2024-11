"Scopri chi ti ha fatto il pacco" è l'iniziativa per questo Natale del Progetto Policoro Calabria, patrocinata dalla Conferenza episcopale calabra.

Un'iniziativa che lega i regali natalizi ad una scelta solidale con prodotti locali che rispettano la persona e l'ambiente, realizzati in Calabria «da quelle imprese, artigiani, cooperatori che creano opportunità di lavoro dignitoso e testimoniano la possibilità di superare rassegnazione e fatalismo», sottolineano i promotori dell'iniziativa.

«L'iniziativa ha ottenuto anche il consenso di Papa Francesco al quale è stato consegnato il pacco regalo in occasione del 25° anniversario del Progetto Policoro. Il Pontefice - riferisce Progetto Policoro Calabria - ha espresso anche con un pollice in su l'apprezzamento all'iniziativa».

«Stavamo uscendo dal periodo difficile del primo lockdown che aveva messo a dura prova le imprese - racconta fratel Stefano Caria, coordinatore regionale del Progetto Policoro Calabria - e le animatrici hanno messo in piedi questa iniziativa per sostenere e promuovere le realtà imprenditoriali che negli anni sono nate con il progetto, vendendo i loro prodotti. L'obiettivo è quello di raccontare, promuovere e far conoscere le imprese che creano opportunità di lavoro dignitoso e occasioni di sviluppo per i territori».

Nel pacco, che contiene specialità tipiche calabresi, anche un documento che porta la firma di tutti i vescovi e arcivescovi della Calabria: «No ad ogni forma di mafie! Linee guida per un sentire e agire comuni del clero, dei consacrati e dei fedeli laici delle diocesi di Calabria allo scopo di promuovere e sostenere i tanti movimenti e gesti positivi delle comunità cristiane nel contrasto della prassi 'ndranghetista contrario al Vangelo».



Il pacco natalizio pensato, prodotto e confezionato tutto in Calabria può essere acquistato nella versione mini, small e big rispettivamente a 15 euro, 30 euro e 50 euro, sul sito del Progetto Policoro.