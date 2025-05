VIDEO | Patrocinata dalle Istituzioni e promossa dall’associazione Chorus Christi in media partnership con in network LaC, l’iniziativa ha vantato la partecipazione del gruppo gospel di Sherrita Duran e del coro della diocesi di Roma

Si illumina di solidarietà il teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria in occasione del nuovo evento benefico targato Chorus Christi, promosso in partnenship con il nostro network. La raccolta fondi di questa terza edizione è stata destinata alla fondazione Chops malattie rare

«Mario è ormai un figlio adottivo della città di Reggio. Non avremmo potuto non dedicare anche alla fondazione Chops la nostra missione che è di fede e solidarietà nel segno della musica. Siamo davvero contenti del sold out che abbiamo registrato anche in questa occasione. Abbiamo raggiunto quasi la somma di 8mila euro. Siamo contenti di dare anche noi un contributo all’importante causa che persegue la fondazione Chops malattie rare». Sono le parole di Nino Ripepi, direttore di Chorus Christi, cuore pulsante delle terza edizione del concerto per la vita Christus Vincit.

La musica della Fede e la dolcezza di Mario Zampella, un bimbo con i suoi 4 anni, divenuto il motore della ciclopica impresa rivolta a cercare una cura per la sindrome rara e multiorgano denominata Chops da cui è affetto insieme ad altre trentatré persone in tutto il mondo. Ecco cosa ha reso unico e particolarmente emozionante l’appuntamento al teatro Cilea di Reggio, promosso con il patrocinio di Regione e Consiglio Regionale della Calabria, di Città Metropolitana e Comune di Reggio.

L'intero incasso dell’evento, di cui media partner è stato il Network LaC, è stato devoluto alla fondazione Chops malattie rare, ieri rappresentata dalla nonna materna di Mario, Giuseppina Antonia Albanese.

«La fondazione ha già attivato cinque progetti di ricerca scientifica che devono essere portati avanti. La ricerca non può fermarsi e noi continuiamo a essere grati per la straordinaria generosità che la città di Reggio Calabria dove è nata la mamma di Mario, mia figlia Manuela Mallamaci, presidente della fondazione, da sempre dimostra. Lo ha fatto anche in questa occasione. Grazie di cuore».

All’evento, presentato da don Francesco Cristoforo, hanno partecipato la giovane e talentuosa cantante Cecilia Larosa e alcune realtà appartenenti all’associazione Chorus Inside provenienti da tutta la regione.

Ad accompagnare i cori l’orchestra del teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria diretta dal maestro Bruno Tirotta. Il concerto si è pregiato della performance del coro della diocesi di Roma, diretto dal maestro Emanuele Faiola, e del gruppo gospel di Sherrita Duran,

Continua a leggere su IlReggino.it.