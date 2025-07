La cupola dell'anticiclone africano sta interessando il Sud Italia. Nella giornata di ieri picchi molto elevati si sono registrati soprattutto in Sicilia, dove a Paternò si sono raggiunti addirittura i 45.7°C, ma con valori molto diffusi di oltre 40°C.

Mercoledì con temperature in lieve calo

La giornata di oggi vedrà però una piccola pausa: dopo giorni roventi è previsto un lieve calo delle temperature su tutta la Calabria con valori che su tutte le coste e pianure oscilleranno tra i 31°C e i 33°C con picchi che raggiungeranno i 36°C nelle aree più interne del Cosentino, Crotonese e lungo la fascia Jonica Reggina. Questo è dovuto ad un piccolo spostamento della cupola anticiclonica verso Sud capace di apportare correnti più fresche da occidente.

Tra giovedì e sabato picco del caldo

Ecco però che questa pausa durerà molto poco. Già dalla giornata di giovedì ma soprattutto nella giornata di venerdì un prefrontale dell'anticiclone africano tenderà a spostare i suoi massimi sulla Calabria: sono previste infatti temperature in netto aumento con valori fino ai 28-29°C alla quota standard di 1500m. Ciò vorrà dire che sulle coste e pianure di tutta la Regione si raggiungeranno temperature fino ai 36-38°C ma attenzione nelle aree interne dove il termometro sarà in netto aumento e i venti di caduta potranno far registrare valori roventi e fino ai 44°C nelle aree del Cosentino, Vibonese, Reggino, Piana Lametina e Crotonese.

A partire da domenica, un affondo di aria fresca atlantica raggiungerà la Calabria e il Sud Italia apportando un forte calo delle temperature. Ma di questo ne riparleremo.