L'attesa per la realizzazione della strada del Briganteu che collegherà Drapia a Tropea, nel Vibonese, è finita. Una volta consegnati i lavori, c’è ora la data di apertura del cantiere. Via ai lavori lunedì 28 ottobre, il cantiere avrà una durata prevista di circa 18 mesi ed un costo complessivo di 2.282.568,57 milioni di euro.

«Finalmente diamo il via ad un intervento cruciale per la sicurezza e la mobilità della nostra comunità – torna a sottolineare il sindaco Alessandro Porcelli -. Questa infrastruttura, sarà vitale per Drapia e i comuni limitrofi. Dopo anni di attese, è una risposta concreta alle esigenze dei cittadini residenti e creerà un nuovo spazio di crescita. Rappresenterà un volano economico per il nostro territorio perché aumenteranno i servizi e le attività commerciali. Avremo uno strumento in più per fermare lo spopolamento del nostro territorio e diventare più attrattivi, anche dal punto di vista turistico e culturale, facendo conoscere la nostra storia ricca di tradizioni».

Porcelli e Nesci

In seguito alla proposta progettuale dell’amministrazione comunale di Drapia, presentata nel 2022 nell’ambito del “Cis Calabria - Svelare Bellezza”, la strada storica del Briganteu aveva ottenuto il fondamentale finanziamento grazie al lavoro dell’allora sottosegretaria di Stato per il Sud e la Coesione territoriale del Governo Draghi, Dalila Nesci. «Questa strada cambierà in positivo il volto del territorio, sia di Drapia che di Tropea. Un’opera visionaria che si realizza – afferma ora l’ex parlamentare Nesci –, proiettando tutti i territori confinanti verso un futuro di crescita e di nuove sfide: spinge le comunità alla coesione e ad un lavoro di rinnovata collaborazione istituzionale ed amministrativa. La nuova strada del Brigante, farà aumentare i servizi per chi vi risiede e favorirà una maggiore fruizione turistica e culturale del territorio».

L'intervento comprende, inoltre, il consolidamento dei versanti e la creazione di sistemi di drenaggio per mitigare il rischio di frane dell’area collinare. Il progetto, fa sapere l’amministrazione comunale, si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione del territorio, che prevede anche il completamento del Piano Strutturale Comunale e altre opere pubbliche in corso, destinate a migliorare la qualità della vita della comunità. Il sindaco Porcelli ha, inoltre, ricordato l'importanza di garantire che i cittadini seguano attentamente le deviazioni stradali durante il periodo dei lavori.

«Questo progetto- conclude Porcelli - è una vittoria per Drapia tutta, frutto di tanto lavoro e della collaborazione tra cittadini, amministrazione e istituzioni. Ci sarà un piccolo momento celebrativo sul posto, la mattina del 28 ottobre, alla presenza delle istituzioni civili e religiose, di una rappresentanza degli studenti e della popolazione, che potrà così partecipare ad un momento certamente importante e di svolta per tutti noi. Invito la cittadinanza a partecipare».