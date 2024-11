Più di 150 ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia saranno protagonisti del IX appuntamento Nazionale dei Giovani di Libera che si svolgerà da domani al 5 settembre nel campeggio “Another Beach Project”, a Isola di Capo Rizzuto (Crotone).



«Cinque giorni - si legge in una nota - di incontri, riflessione, memoria, laboratori e attività sportive. Un appuntamento pensato "per e con i giovani" come un'opportunità, un'occasione di condivisione, di confronto e dialogo tra le esperienze che i ragazzi, hanno maturato nei propri territori, un' agorà per dare voce e spazio alle esperienze positive del Paese, che promuovono e attivano processi di cambiamento nei territori. Attraverso racconti e testimonianze, conosceranno e visiteranno più da vicino una terra dove è forte il potere criminale della 'Ndrangheta e della Massomafia ma che porta con sè la storia di un grande movimento di riscatto sociale e di impegno civile».

«Libera ha scelto la Calabria come cornice nazionale per questo appuntamento. La Calabria terra dove le emergenze pesano il doppio perché sommate a mancanze storiche. Ma la Calabria di oggi - si fa rilevare - è qualcosa di più, e ci chiede di osservarla da vicino, da dentro, per poter apprezzare le sfaccettature della sua rivoluzione silenziosa. Una rivoluzione che ha bisogno di essere conosciuta, valorizzata, preservata. Il cactus - continua il comunicato - è stato scelto come simbolo dell'appuntamento: una pianta capace di rigenerare un terreno e fa sviluppare un ecosistema. Pungi, fiorisci e rigenera! Le parole d' ordine dei cinque giorni per ripartire verso un nuovo anno sociale ricco di sfide!Si parte domani 1 settembre con gli arrivi dei ragazzi e montaggio tende, mentre nel pomeriggio il saluto di Ennio Stamile, referente Libera Calabria e Carolina Girasole, già sindaco di Isola Capo Rizzuto. La sera presentazione del libro "La Santa 'ndrangheta. Da Violenta a contesa" con Anna Sergi, Università di Essex e autrice del libro che dialoga con Pietro Comito, giornalista».