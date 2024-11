Dove si balla... in Calabria. Dopo il successo dello scorso anno, torna anche quest’estate il video contest di LaC BallaCalabria. Il concorso-gioco è nato per valorizzare i luoghi più belli della regione, promuovere il territorio e strappare un sorriso.

Come funziona BallaCalabria

Partecipare al contest #BallaCalabria è facile e gratuito: sarà necessario posizionarsi davanti ad un monumento, un tramonto, uno scorcio, un panorama particolarmente interessante o un luogo a cui si è legati e registrare un video di almeno 15 secondi e massimo 50 secondi in cui si balla una canzone a propria scelta. I video dovranno mostrare le bellezze del territorio calabrese e dovranno avere come tema la valorizzazione del territorio. Il contest è aperto a tutti, senza vincoli di età. I video ricevuti verranno pubblicati sul canale Instagram LaC News24 e sulla pagina web www.lacnews24.it/ballacalabria sulla quale si potranno vedere tutti i video e votare quelli preferiti. Il video che riceverà più mi piace sulla pagina web vincerà un weekend per due persone. Ad aggiudicarsi un premio sarà anche il video con più visualizzazioni su Instagram, la migliore esibizione e il miglior montaggio video. Sulla pagina www.lacnews24.it/ballacalabria sarà possibile esprimere cinque preferenze, una volta al giorno. I video potranno essere inviati tramite WhatsApp al numero 345 7256612, tramite email all’indirizzo ballacalabria@lactv.it o postando il video su Instagram taggando la pagina @lacnews24. Sarà possibile inviare più video per ciascun partecipante, specificando nome e cognome dell’autore del video e la località promossa.

Requisiti dei video

I video degli utenti dovranno mostrare le bellezze del territorio calabrese in compresenza di uno o più soggetti che balleranno qualsiasi genere di danza. L'esibizione dovrà avvenire proprio davanti ai luoghi simbolo della Calabria che faranno da cornice. Il video potrà essere registrato sia orizzontalmente (16:9) che verticalmente (9:16). Sarà possibile inviare il proprio contributo fino al 31 agosto.

Diritti di utilizzo

La partecipazione al Contest implica la cessione dei diritti di utilizzo per qualsiasi finalità promozionale online e offline. Più in particolare la cessione dei diritti di utilizzo comporta l’autorizzazione all’utilizzo del materiale video prodotto ed implica la concessione di una licenza d’uso, temporalmente illimitata a favore del Network LaC ed è comprensiva dei seguenti diritti: diritto di pubblicazione, diritto di riproduzione su qualsiasi supporto visivo, montaggio, adattamento, elaborazione, diritto di distribuzione in ambiti ed ambienti aperti al pubblico senza fine di lucro, diritto di pubblicazione tramite la rete pubblica ed i social network.

I partecipanti al Contest garantiscono che:

• le riprese video sono libere da copyright;

• le persone fisiche riprese concedono il diritto di utilizzo della propria immagine a titolo gratuito. Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni è possibile scrivere all’email ballacalabria@lactv.it