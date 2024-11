A dirlo la relazione del Ministero della Salute presentata al Parlamento. Ogni cento mila abitanti 3,38 decessi sono legati all'abuso di sostanze alcoliche

E’ la Calabria la regione con il maggior numero di morti per alcol. A dirlo sono i dati del Ministero della Salute relativi al bienni 2015 – 2016 presentati al Parlamento e diffusi dalla Gazzetta del Sud. Ogni cento mila abitanti nella punta dello stivale si contano 3,38 decessi legati all’uso di sostanze alcoliche. Ed è proprio questo rapporto a far salire la Calabria tra i territori a rischio.

Confrontando il numero di consumatori di alcol rispetto a quelli delle altre regioni, i dati non destano preoccupazione. Ma se si fa il confronto tra il tasso di mortalità per alcol e quante persone vivono in Calabria allora la questione diventa seria, l’abuso di alcolici incide, diventa pesante.

A gettare benzina sul fuoco la diminuzione negli ultimi dieci anni dei Cat, Club Alcologici Territoriali, del 75 per cento. Solo 12 i centri al momento attivi. Uno ogni 167 mila abitanti, il che implica che, verosimilmente, chi ne abbia bisogno sia costretto a spostarsi.

Tiziana Bagnato