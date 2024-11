Sono Vittoria Altomonte di Reggio Calabria e Alice Rizzo di Cosenza i due Alfieri del lavoro calabresi premiati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata di ieri. Le due ragazze sono state ricevute al Quirinale insieme ad altri 23 ragazzi provenienti da tutta Italia.

L’Alfieri del lavoro è una un’onorificenza istituita nel 1961 dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro per premiare i migliori diplomati d’Italia e tra questi, quest’anno, ci sono Vittoria Altomonte e Alice Rizzo.

Gli altri 23 sono Giulia Benedettini (Livorno), Giacomo Calogero (Lecce), Ionut Cicio (Roma), Elena D'angelo (Chieti), Alberto De Siena (Caserta), Leonardo Deambrogio (Alessandria), Luigi Foreste (Napoli), Zakaria Ghouiza (Perugia), Anna Beatrice Grandi (Modena), Alessia Grattarola Di Stefano (Savona), Luigi Ingala (Enna), Eleonora Liani (Viterbo), Adelaide Librizzi (Messina), Nicole Messina (Ancona), Stefano Francesco Mininni (L'Aquila), Chiara Montaguti (Forlì - Cesena), Leonardo Novarini (Verona), Rahela Pashaj (Taranto), Camilla Maria Pedrazzo (Biella), Samuele Riva (Bergamo), Giuseppe Scialpi (Bari), Rebecca Maria Sole Tacconi (Bolzano), Greta Talamona (Varese).

I dirigenti scolastici hanno segnalato i loro studenti con i voti più alti. Per il 2022 ne hanno suggeriti 3.378, di cui 3.181 con i requisiti richiesti. La votazione minima di 9/10 al diploma di licenza media e almeno 8/10 di media per ciascuno dei primi quattro anni della scuola superiore. La votazione di 100/100 all'esame di Stato è stata successivamente verificata solo per i candidati della graduatoria finale.