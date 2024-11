Una traversata dallo Ionio al Tirreno per scoprire la storia, la cultura e la natura della Calabria. La manifestazione si svolgerà il 9 ottobre

Si svolgerà domenica 9 ottobre 2016 la IV edizione dell'evento più atteso organizzato dall'associazione "Kalabria Trekking".



Il “Kalabria Coast to Coast” si snoda lungo un percorso di circa 35 km di strade secondarie e sentieri di montagna che attraversano il territorio dei comuni di San Vito sullo Ionio, Polia, Capistrano, Monterosso Calabro, Maierato e Pizzo. Non una competizione sportiva ma un momento di cultura, socializzazione e condivisione. Attraverso questa importante manifestazione, Kalabria Trekking promuove la pratica del camminare lentamente come momento di scoperta del territorio, di socializzazione ed esperienza di arricchimento culturale.



L’edizione 2016 vedrà la partecipazione di 300 escursionisti provenienti da ogni parte d’Italia. È ancora possibile iscriversi fino al 22 settembre. Per tutte le informazioni: www.kalabriatrekking.it.