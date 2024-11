La città metropolitana di Reggio Calabria, nell’ambito dell’operazione “Primavera della mobilità dolce”, in collaborazione con i Comuni della Costa Viola e l’associazione Ferrovie in Calabria del presidente Roberto Galati e del vicepresidente Vincenzo Calabrò, questa mattina a Palazzo Alvaro ha presentato l’iniziativa “Viaggia in treno e scopri la Calabria”. Il progetto ha l’intento di incentivare il turismo della Costa Viola e dell’area metropolitana dello Stretto, promuovendo lo spostamento ecosostenibile in treno. Gli itinerari sono stati concepiti coinvolgendo le associazioni locali che si occupano di cultura, trekking e promozione enogastronomica.

Viaggiando sui binari, con treni regionali, si potranno scoprire le bellezze del territorio. Saranno tanti i comuni che faranno conoscere le proprie meraviglie: Locri, Gerace, Brancaleone, Palmi, Bagnara e Reggio.

Il primo evento è previsto per il 7 aprile, quando si potrà raggiungere Reggio Calabria in occasione dell’iniziativa Domenica al museo, con treni in partenza dalle stazioni di Catanzaro Lido, Cosenza e Lamezia Terme Centrale.

La città di Palmi, anche grazie al supporto della Ppm, sarà protagonista in tre eventi speciali di treno-trekking, in particolare il 21 aprile con il “Percorso Leonida e Parco archeologico dei Taureani”, il 12 maggio con l’itinerario “Destinazione Rovaglioso tra storia e paesaggio” ed il 27 maggio con “Il Percorso naturalistico del Tracciolino”.

«È un’iniziativa straordinaria per far conoscere le nostre bellezze – ha affermato il consigliere metropolitano e sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio - Viaggiare in treno può diventare un’occasione unica e particolare per scoprire le unicità della città metropolitana, i nostri straordinari paesaggi, la valenza turistica, ambientale e culturale che esprime il comprensorio. Questa attività rientra appieno nella programmazione, portate avanti dal settore Turismo e dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che prevede la piena attuazione della vocazione turistica che il territorio esprime facendola diventare occasione di sviluppo e crescita sotto l’aspetto sociale, economico e occupazionale».