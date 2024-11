I recenti interventi di ristrutturazione non avrebbero riguardato il corridoio coinvolto dalle infiltrazioni. Il direttore generale dell'Ao: «I pazienti non sono strati spostati»

In merito all’allagamento verificatosi stamani nei locali dell’ospedale di Cosenza, è intervenuto con una nota stampa il direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Cosenza, Vitaliano De Salazar: «A seguito di una bomba d’acqua che ha colpito oggi Cosenza, causando disagi in tutta la città, il corridoio del reparto di rianimazione dell’ospedale ‘Annunziata’ - non interessato dai nuovi lavori avvenuti qualche mese fa - è stato oggetto di un’infiltrazione che ha causato la caduta di un pezzo di controsoffitto».

«Come è riscontrabile dalle foto allegate al presente comunicato – specifica - l’infiltrazione ha dunque interessato solo un corridoio non ristrutturato - e comunque immediatamente ripristinato - e non ha riguardato in alcun modo le nuove sale di rianimazione inaugurate due mesi fa. Non c’è stato, pertanto, come riportato erroneamente da alcune testate online, alcuno spostamento di pazienti. Sono in corso gli approfondimenti tecnici per capire la causa dell’infiltrazione e per proseguire la normale attività di assistenza sanitaria».