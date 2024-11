Appello degli attivisti del M5S alle autorità competenti. Chiedono esito della ricognizione scientifica, istituzione del registro tumori e convocazione urgente di un consiglio comunale ad hoc

VIBO VALENTIA - Sull'allarme tumori denunciato dai cittadini di Triparni (nella foto), interviene il MeetUp Vibo Valentia-Amici di Beppe Grillo. Nei mesi passati – è scritto in una nota stampa - venne effettuata una ricognizione scientifica da parte di esperti del CERA, facenti riferimento all'agenzia ARPACAL, per cercare di individuare la causa epidemiologica di tale dramma sociale e sanitario in atto. Purtroppo da allora la situazione non solo non si è stabilizzata ma ha subito un peggioramento constatando un'ulteriore impennata di casi di persone colpite da patologie neoplastiche, con casistiche dove si contano addirittura due malati per nucleo familiare. Numeri dunque allucinanti, che dimostrano una situazione sociale e sanitaria ormai disperata la quale deve far capire a chiunque, che il livello di guardia in tale contesto è stato abbondantemente superato e che la popolazione di questo piccolo centro non può e non deve essere abbandonata al proprio destino. Gli attivisti del M5S chiedono pertanto alle autorità competenti: “Esito della ricognizione scientifica; istituzione del registro tumori; convocazione urgente di un consiglio comunale ad hoc. (ci)