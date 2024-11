Torna anche quest'anno, in occasione del Natale, il magico incontro tra i Supereroi dei fumetti, dei cartoni animati e del cinema e i bambini del reparto di pediatria dell'Ospedale dell'Annunziata di Cosenza. L'appuntamento con la terza edizione di “Supereroi in volo”, è fissato per venerdì 22 dicembre, alle ore 11,00, presso il reparto di pediatria dell'Ospedale cittadino. I Supereroi, a cominciare da Spider-man, faranno visita ai piccoli degenti del reparto di pediatria insieme al sindaco Franz Caruso e all'assessore Francesco De Cicco. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

La locandina dell'evento

Nel pomeriggio, alle ore 16,30, in Piazza dei Bruzi, tutti i bambini della città che lo vorranno, insieme ai loro genitori, ai nonni, e in compagnia di Babbo Natale, potranno assistere al meraviglioso spettacolo della discesa dei Supereroi dal tetto del Palazzo di città. Con loro, ad assistere alla discesa, ci saranno ancora il sindaco Franz Caruso e l'assessore De Cicco.

L'iniziativa, in vista del Natale, è il frutto della sinergia tra l'Amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Caruso, il Comitato spontaneo degli operatori economici di Cosenza e alcune associazioni della città come “Il mio Blu”, “Io Noi Odv”, “Mission Life” e “Niki Aprile Gatti”. Con loro anche il Centro Studi & Danza di Antonella Cesario e “Soluzioni in Quota”. Come accaduto lo scorso anno, l'Amministrazione comunale chiama a partecipare anche tutte le associazioni che si occupano di minori per far vivere ai bambini meno fortunati della città questa esperienza veramente unica e spettacolare.