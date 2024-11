Il fisico sarà in Calabria per una conferenza il 3 maggio in occasione dell’Olivetti Day. Considerato l’inventore del microprocessore e della tecnologia touchscreen, è un precursore anche nel campo dell'intelligenza artificiale ( ASCOLTA L'AUDIO )

L'Università della Calabria celebrerà la figura Adriano Olivetti, che da ingegnere di una piccola azienda ereditata dal padre, è diventato una delle figure imprenditoriali più importanti del '900. Il 3 maggio, in occasione dell'Olivetti Day, evento tra i più rilevanti in Italia nell’ambito delle tecnologie e dell’innovazione, l'ateneo calabrese con la collaborazione del Dipartimento di Matematica e Informatica, ospiterà Federico Faggin, inventore del microprocessore e di altre tecnologie che hanno dato il via alla quarta rivoluzione industriale, quella l’Era Digitale. Di lui Bill Gates ha detto: «Prima di Faggin, la Silicon Valley era semplicemente la valley».

Questa frase dà la misura dell'importanza di un fisico che, nel 1971, ha inventato il microprocessore Intel 4004 e la tecnologia del touchscreen molto prima che Apple la prevedesse sui suoi Iphone (Steve Jobs liquidò l'idea dicendo che quella tecnologia occupava troppo spazio). Nel 1986 Faggin creò un’azienda che si occupava di reti neurali, un'intuizione che fa di lui un precursore.

Il programma dell'Olivetti Day

Luigia Carlucci Aiello (Fondatrice dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale) e Domenico Talia (Professore dell’UNICAL) presenteranno Federico Faggin che interverrà per raccontare la sua vita di inventore e imprenditore e le sue attività di studio sui rapporti tra umani e macchine.

Tra gli interventi previsti anche quelli di Gianfausto Ferrari (Presidente di Superpartes Digital Innovation), Gianluigi Greco (Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica) e Simona Perri (Coordinatrice DS informatica) che introdurranno i lavori del convegno, a cui seguiranno i saluti istituzionali del Prorettore Francesco Scarcello, Roberto Musmanno (Presidente del CdA di Tech4You) e di Valter Darbe (Program Manager di Tech4You). Tra i relatori anche gli imprenditori Davide Dattoli (Presidente di Talent Garden), Jacopo Pertile (Co-Fondatore di Azzurro Digitale), Luciano Belviso (Fondatore & CEO di Blackshape), Marco Ramilli (Fondatore di Yoroi) e Ivano Trombino (Produttore Vecchio Magazzino Doganale). Alla tavola rotonda parteciperanno Ivana Pellegrino (Amministratore Delegato di e way), Raffaele Primo (AD di WebGenesys), Pasquale Lambardi (Presidente & CEO di Relatech) e Giuseppe Naccarato (Amministratore di Altrama Italia). Successivamente interverranno Armando Calveri (Segretario gen. della società sportiva Lazio) e Francesco Beraldi (Presidente di Talent Garden Med).