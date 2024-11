Si svolgerà, i prossimi 11 e 12 ottobre, nell’Aula Magna dell’Università della Calabria, la settima edizione del congresso nazionale di neonatologia Città di Alarico: una location di particolare significato e valore culturale e scientifico che segue l’apertura del secondo anno accademico del corso di laurea di Medicina e tecnologie digitali.

Il programma del congresso

Il programma prevede due giornate, sette sessioni di lavori, in cui si tratteranno rilevanti problematiche neonatologiche e di medicina perinatale con particolare attenzione alle malformazioni genetiche ed alla diagnosi prenatale, alla neurologia neonatale, alla nutrizione tra microbioma e metabolomica in gravidanza e nel neonato, ai problemi etici in medicina neonatale, all’integrazione ospedale-territorio, alla care e al dolore in terapia intensiva neonatale.

Progetto di ricerca tra Unical e Azienda ospedaliera

Nel corso del simposio sarà presentato un importante progetto di ricerca condotto da Unical e Azienda ospedaliera di Cosenza sul tema: "Esperienze averse e sviluppo futuro ed il ruolo delle relazioni precoci". Il Convegno sarà preceduto da una lettura su: "Novità in tema di prevenzione del Virus respiratorio sincinziale". Di particolare interesse e attualità la relazione del docente Gianluigi Greco che presenterà le ultime novità relative all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi di qualità diagnostica e terapeutica dell’assistenza in area materno-infantile. Una sessione di approfondimento, con il presidente nazionale della Società italiana di Neonatologia infermieristica Denis Pisano, sarà dedicata alla professione infermieristica, al ruolo fondamentale che svolge nell’assistenza ai neonati e alle nuove proposte organizzative della neonatologia infermieristica.

Il mese dell'allattamento materno

Nel mese di ottobre, dedicato all’allattamento materno, non poteva mancare una relazione sul tema, affidata a Massimo Agosti della Società italiana di Neonatologia. Nella lectio magistralis in calendario il presidente della Sin Luigi Orfeo esporrà la nuova proposta della Società scientifica sulla terapia intensiva neonatale allargata e sulle modalità di implementazione e organizzazione dei posti letto di terapia intensiva pediatrica. Venerdì 11 ottobre, alle 14,30 sono inoltre previsti gli interventi del rettore dell’Unical, Nicola Leone, del direttore generale dell’Azienda ospedaliera, Vitaliano De Salazar e del preside del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Marcello Maggiolini. Responsabile del congresso è Gianfranco Scarpelli, direttore del dipartimento materno-infantile dell'Annunziata di Cosenza.