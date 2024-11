Anche i vigili del fuoco calabresi impegnati nelle operazioni di soccorso alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita dall’eccezionale ondata di maltempo. Sono ancora in atto gli interventi in tutto il territorio regionale e nelle province di Bologna, Forlì, Cesena, Ravenna, Ferrara e Rimini. Le copiose precipitazioni hanno determinato la rottura degli argini di alcuni fiumi e torrenti con il conseguente allagamento di abitazioni e sottopassi. Effettuati numerosi salvataggi di persone.

Questa mattina, su disposizione del Centro operativo nazionale dei Vigili del fuoco, dalla Calabria è stato inviato un ulteriore modulo di Colonna mobile con personale e mezzi dai comandi di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone. Attualmente il personale vigilfuoco dei Comandi di Catanzaro e Cosenza è impegnato nel comune di Budrio mentre le unità inviate in data odierna sono dirette a Ravenna. In totale sono 800 le unità vvf, provenienti da più regioni, impegnate in Emilia.