«I lavori principali di risanamento strutturale della Galleria di Coreca nel comune di Amantea al Km 346+724 della statale 18 sono stati ultimati lo scorso 30 aprile, con il rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e della segnaletica orizzontale lungo l'intera estesa dell'intervento. Ringrazio Anas per il lavoro svolto dopo le sollecitazioni, che fin dall'inizio del mio mandato, ho rivolto raccogliendo le istanze del territorio». È quanto afferma, in una dichiarzione, il senatore Antonio Iannone, di Fratelli d'Italia, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, annunciando l’apertura per il 29 maggio.