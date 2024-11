“Camminata sulla terra di Temesa arcaica”, in programma venerdì 20 agosto, chiude il cartellone estivo degli eventi promossi dalle associazioni Bretia, Camminando e Anpi Amantea.

I sei itinerari tra storia e natura, attraversati tra luglio e agosto, costituiscono la guida “Percorrendo Amantea e il suo Comprensorio” che continuerà ad essere distribuita gratuitamente presso il punto di informazione turistica attivato da Urban Hub in piazza Commercio.

Il ritrovo dei partecipanti al percorso “Sulla terra di Temesa arcaica” è fissato alle ore 16, 15 in piazza Cappuccini ad Amantea o alle 16.30 presso il parcheggio Conad a Campora San Giovanni, da dove in auto si raggiungerà la "quercia secolare" in Contrada Carratelli che è il punto di inizio del cammino.

A guidare i camminanti tra il tempio di Imbelli e il Parco archeologico di Cozzo Piano Grande e nella visita al Museo di Temesa sarà l’archeologa serrese Margherita Perri, impegnata a titolo gratuito nella catalogazione e stima dei reperti custoditi nella struttura. Inaugurato nel 2007 e chiuso al pubblico dal 2014, il museo archeologico di Serra d'Aiello verrà aperto in occasione dell'evento.

La Soprintendenza archeologica per la provincia di Cosenza, infatti, ne ha autorizzato l'apertura straordinaria con accesso riservato ai partecipanti alla camminata.

«Gli organizzatori – si legge in una nota - ringraziano il sindaco di Serra d'Aiello Antonio Cuglietta e il Soprintendente Fabrizio Sudano per aver accolto la richiesta rendendo fruibile, seppur temporaneamente, in attesa dell'apertura definitiva, un bene comune di straordinaria importanza».