Ogni anno, in un weekend di ottobre, gli abitanti della regione grecanica si radunano per partecipare a una marcia nei boschi in memoria di Elita, una giovane ragazza appassionata di trekking e amante della natura prematuramente scomparsa.

Questa commemorazione è diventata un appuntamento fisso per l'intera comunità, che si unisce per onorare la memoria di Elita e raccogliere fondi da destinare alle associazioni di volontariato locali.

La passeggiata si svolge lungo uno dei sentieri che Elita aveva sempre amato percorrere, immersi nella bellezza selvaggia dei boschi della zona. Il tragitto, che si snoda tra dolci colline e ruscelli limpidi, non è troppo impegnativo, permettendo a tutti di partecipare, dalle famiglie con bambini agli escursionisti più esperti. Durante il cammino, i partecipanti hanno l'opportunità di ammirare la flora e la fauna tipiche di quest'area, scoprendo angoli nascosti e respirando l'aria fresca e rigenerante della natura.

Oltre al significato commemorativo, la marcia rappresenta anche un momento di condivisione e di solidarietà all'interno della comunità. Famiglie, amici e conoscenti si ritrovano per camminare insieme, rafforzare il senso di appartenenza a un territorio ricco di tradizioni e di valori. Molti partecipanti indossano magliette o bandane con il logo dell'evento, creando un senso di unità e di partecipazione attiva.

Al termine dell’escursione, tutti i partecipanti si riuniscono in una grande area. Uno degli aspetti più importanti di questa giornata è la raccolta fondi a favore delle associazioni di volontariato locali. Ogni partecipante può effettuare una donazione volontaria, il cui ricavato viene poi devoluto a organizzazioni che si occupano di protezione ambientale, tutela degli animali o assistenza sociale. Questa iniziativa rappresenta un modo concreto per onorare la memoria di Elita e dare un contributo tangibile alla comunità in cui viveva.

Camminare insieme sui sentieri che Elita amava tanto, ascoltare i racconti degli abitanti del luogo, godere della bellezza del paesaggio e contribuire a sostenere le associazioni di volontariato sono tutti elementi che rendono questa giornata un'esperienza unica e significativa per chiunque vi partecipi. La marcia in memoria di Elita è diventata un momento di riflessione, di condivisione e di speranza, un modo per onorare il ricordo di una ragazza e, allo stesso tempo, per impegnarsi a costruire una comunità più solidale e attenta all’ambiente.