"Il suo impegno e la sua passione nel coltivare i rapporti internazionali, saranno preziosi per avvicinare ancora di piu' il mio Paese alla Calabria''

''Nei prossimi giorni proporro' al mio Governo la candidatura dell'onorevole Giovanni Nucera a console onorario della Georgia. Sono convinto, infatti, che il suo impegno e la sua passione nel coltivare i rapporti internazionali, saranno preziosi per avvicinare ancora di piu' il mio Paese alla Calabria''. A dare quest'annuncio, e' l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario dello Stato della Georgia in Italia, Karlo Sikharulidze, nel corso della conferenza stampa, tenuta all'Hotel Excelsior insieme con il segretario questore del Consiglio regionale della Calabria. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, al quale hanno partecipato anche il console generale della Georgia Vakhtang Andguladze e Nina Maziashvili, rappresentante della Camera di Commercio ed Industria della Georgia in Calabria,sono stati sottolineati i legami tra le due realta', geograficamente lontane ma vicine anche grazie alla presenza di una nutrita comunita' di georgiani nella citta' dello Stretto.