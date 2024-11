LaC Tv seguirà in diretta, dalle 23 di questa sera, tutti i risultati elettorali delle amministrative calabresi. Sul canale 19 del digitale terrestre o in streaming sui nostri siti www.lactv.it e www.lacnews24.it

Sono complessivamente 77 i Comuni chiamati alle urne oggi, domenica 11 giugno. Oltre al capoluogo di Regione, Catanzaro, tra le città più importanti anche Paola e Acri nel Cosentino, Palmi nel Reggino. Per commentare e documentare l’esito delle elezioni amministrative, LaC Tv seguirà in diretta lo spoglio elettorale a partire dalle 23 di questa sera. Dati in tempo reale, collegamenti dai comitati elettorali, ospiti in studio e dichiarazioni dei protagonisti. In studio Pietro Comito e Pasquale Motta. In campo anche i nostri siti di informazione lacnews24.it e ilvibonese.it con aggiornamenti in tempo reale di tutti i comuni calabresi al voto.