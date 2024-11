L’attuale sindaco e candidato per il centrodestra alle prossime competizioni elettorali ritorna sulla questione della localizzazione del nuovo ospedale

“Prendo atto con stupore dell’incertezza con cui i candidati a sindaco del centrosinistra Vincenzo Ciconte e del movimento “Cambiavento” Nicola Fiorita, si pongono rispetto al delicato argomento della collocazione dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio”. Lo scrive in una nota il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo nonché candidato per il centrodestra nelle prossime competizioni elettorali dell’11 giugno.

“Me ne stupisco perché con la delibera n. 2 del 21/01/2016 il Consiglio comunale ha deliberato, con voto quasi unanime (solo due astenuti), che la localizzazione del nuovo ospedale di valenza hub ricadrà nell’area di viale Pio X compresa tra gli attuali presidi Ciaccio e Pugliese. Tutto ciò è stato deliberato, come si legge testualmente nell’atto licenziato dal Consiglio, dal momento “che sussistono condizioni urbanistiche e di programmazione territoriale che allo stato attuale non possono che richiedere la permanenza della struttura ospedaliera Pugliese nella localizzazione in cui si trova.

Sussiste, inoltre, un preminente interesse pubblico al mantenimento della localizzazione della struttura ospedaliera nell’attuale sede del Pugliese per arginare fenomeni di svuotamento della zona centro-nord della città. Quindi, mentre Nicola Fiorita invoca una discussione trasparente con tutte le parti che hanno voce in capitolo per scegliere la migliore collocazione per il nostro ospedale e Vincenzo Ciconte intende aspettare lo studio di fattibilità che stabilirà se si può o meno costruire in quell’area, io ribadisco che la decisione è già stata assunta e l’ospedale “Pugliese-Ciaccio” rimarrà dov’è”.

l.c.