L’episodio si è verificato questa mattina nel quartiere Santo Ianni nel seggio 22

Dopo il fatidico sì, si è recata alle urne a votare. Non ha voluto sottrarsi al dovere civico sebbene proprio oggi, giornata di consultazioni elettorali nel capoluogo di regione, fosse anche il giorno più importante della sua vita. È così dopo la cerimonia nuziale e ancora in abito da sposa una donna catanzarese si è recata alle urne per esprimere il proprio voto. L’episodio si è verificato questa mattina nel quartiere Santo Ianni a Catanzaro nel seggio 22.

Fabiola Melina di 27 anni residente nel quartiere Santo Ianni a Catanzaro ha pronunciato il fatidico sì questa mattina nella chiesa Maria Madre del rione e successivamente si è recata al seggio per assolvere al suo dovere di cittadina. Una volta aver espresso la preferenza si è quindi concessa ai suoi ospiti andando via con il corteo nuziale al ricevimento.

Luana Costa