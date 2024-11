Nei prossimi giorni l’ufficio elettorale procederà alle operazioni

Saranno estratti a sorte gli scrutatori impegnati ai seggi nell’imminente consultazione elettorale per il Comune di Catanzaro. Il sindaco Sergio Abramo ha ottenuto la piena e incondizionata disponibilità della commissione elettorale e pertanto si procederà nei prossimi giorni al sorteggio. La decisione sulle modalità di nomina degli scrutatori spetta, per legge, alla commissione elettorale che deve pronunciarsi all’unanimità. Il sindaco ha ringraziato i componenti della commissione per la loro disponibilità.

C’è da dire che anche nelle due precedenti consultazioni, i referendum tenutisi nell’anno 2016, si è proceduto al sorteggio degli scrutatori.

l.c.