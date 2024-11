Il Governo avrebbe liquidato le somme. le organizzazioni di categoria picchetteranno le sedi Inps provinciali

VIBO VALENTIA - Sit-in dei sindacati, domani mattina, dalle ore 10.00, davanti alla sede dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. “Il Ministero del lavoro – fa sapere il segretario provinciale di Vibo della Cgil Luigi De Nardo - ha disposto la liquidazione di 400 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga. Ma il Governo non ha ancora stabilito i criteri di riparto alle regioni che come la Calabria ne dovranno beneficiare. Le somme saranno direttamente trasferite all’Inps. Domani mattina – conclude De Nardo - i sindacati si ritroveranno davanti alla sede Inps di Vibo per monitorare le procedure di trasferimento che dovranno consentire di pagare le spettanze dovute ai lavoratori”.