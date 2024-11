L'amore vince su tutto. Anche sul grigio di un muro che sembrava destinato a rimanere anonimo. A Girifalco, in provincia di Catanzaro, è stato presentato recentemente un nuovo murales realizzato dall'artista Claudio Chiaravalloti.



L'opera fa mostra di sé lungo corso Migliaccio, importante arteria stradale coricata tra le abitazioni, e rientra nel progetto "Forever Young" sostenuto dall'amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Pietrantonio Cristofaro su iniziativa del vicesindaco con delega al marketing territoriale Alessia Burdino in sinergia con l'assessore comunale al bilancio Domenico Giampà.



Tra i disegni e i colori impiegati da Claudio Chiaravalloti nel nuovo murales si impiglia un messaggio potente, racchiuso nello stesso nome dell'opera "Amor Vincit Omnia", l'amore vince su tutto. Sulla parete non più stinta dell'edificio, oggi trova posto un'esplosione di vivacità, ma anche un monito, un invito a lasciarsi andare, un appello a sperare ancora, un'immagine che prova a tradurre attraverso il linguaggio universale dell'arte il verbo amare. L'obiettivo che si è posto l'artista è stato quello di esaltare l'amore in quanto forma di unione che «dà vita alla vita». Un legame forte che non conosce limiti, che non ha ostacoli e che sta alla base di ogni famiglia. Senza alcuna distinzione.



Nel gennaio 2022, a pochi metri di distanza dall'opera "Amor Vincit Omnia", lo stesso Chiaravalloti aveva firmato un altro murales dal nome "Un giorno d'amore", ispirato ad una scena di un film di Woody Allen.

Per l'amministrazione comunale il progetto avviato punta a riqualificare e a valorizzare il centro urbano di Girifalco, un paese ai piedi delle Serre calabresi e dal cuore incastonato nel centro della Calabria.